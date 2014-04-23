T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Savaştan kaçan 13 yaşındaki çocuğa tecavüz!

Antalya'da 20 yaşındaki H.K. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Antalya'ya gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

23 Nisan 2014 22:29

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde, sebze halinde çalışan Suriyeli 13 yaşındaki S.J.'yi kaçırıp tecavüz ettiği iddia edilen 20 yaşındaki H.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutulandı.

Ahmet Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kınık Mahallesi'ndeki olay, 16 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. Ailesiyle birlikte iç savaştan kaçtıktan sonra Antalya 'ya gelen, bir süre önce de Kaş'ın Kınık Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Hali'nde paketleme servisinde çalışmaya başlayan S.J. iş çıkışı evine dönmedi.

Endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, genç kızın çalıştığı sebze hali çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

 

Baygın halde bulundu

 

Ekipler, kısa süre sonra S.J.'yi Kınık Mahallesi'ndeki halı sahanın yanında baygın halde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.J., ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.J., olayın etkisiyle şoka girdiği için ifade veremedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri kızın çalıştığı sebze halinde ve baygın halde bulunduğu bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. S.J.'nin en son H.K. ile görüldüğünü belirleyen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Gözaltına alınan H.K., genç kızın muayenesinde tecavüze uğradığının anlaşılması üzerine suçunu itiraf etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi'ne gönderildi.

ETİKETLER

tecavüzsuriyesavaştacizçocuk istismarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24