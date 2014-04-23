Savaştan kaçan 13 yaşındaki çocuğa tecavüz!

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde, sebze halinde çalışan Suriyeli 13 yaşındaki S.J.'yi kaçırıp tecavüz ettiği iddia edilen 20 yaşındaki H.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutulandı.

Ahmet Acar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kınık Mahallesi'ndeki olay, 16 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. Ailesiyle birlikte iç savaştan kaçtıktan sonra Antalya 'ya gelen, bir süre önce de Kaş'ın Kınık Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyve Hali'nde paketleme servisinde çalışmaya başlayan S.J. iş çıkışı evine dönmedi.

Endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, genç kızın çalıştığı sebze hali çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Baygın halde bulundu

Ekipler, kısa süre sonra S.J.'yi Kınık Mahallesi'ndeki halı sahanın yanında baygın halde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.J., ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.J., olayın etkisiyle şoka girdiği için ifade veremedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri kızın çalıştığı sebze halinde ve baygın halde bulunduğu bölgede inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. S.J.'nin en son H.K. ile görüldüğünü belirleyen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Gözaltına alınan H.K., genç kızın muayenesinde tecavüze uğradığının anlaşılması üzerine suçunu itiraf etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi'ne gönderildi.