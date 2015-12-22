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Kültür-Sanat

Savaşın ortasında piyano çalan mülteciye Uluslararası Beethoven Ödülü

Filistinli mülteci, yıkıntılar arasında piyano çalmıştı

22 Aralık 2015 19:20

Suriye’nin başkenti Şamdaki Yermuk Kampı’nda savaşın yıkıntıları arasında piyano çalan Filistinli mülteci Ayham Ahmed, Uluslararası Beethoven Ödülü’ne layık görüldü.

Evrensel’de yer alan habere göre,  27 yaşındaki Ayham Ahmedi, 2014 yılında çekilen bir videoda çatışmalara ara verilen bir anda Yermuk Kampı’nda piyano çalarken görüntülenmişti. Yıkılmış binaların arasında, eski bir piyanonun başına geçen Ahmed'ie yanındaki mülteciler de şarkı söyleyerek eşlik ediyordu.

Ahmed, Eylül ayında Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitti. Zorlu yolculuğun ardından Almanya’ya ulaşmıştı.  Ahmedi, “Yermuk’u terketmek trajik bir deneyim oldu. Evim ateş altındaydı. Ailemle birlikte kaçmak zorunda kaldım. Kamp artık müzik çalabileceğim bir yer değildi. Umarım bir gün müzik çalabileceğim daha iyi bir yer bulabilirim” dedi.

 

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