Savaşa karşı ‘Barış Bloku’ kuruldu

İstanbul’da çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika ve kadın örgütünün destek verdiği “Suriye’de savaşa son, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine hayır!” sloganıyla “Barış Bloku” kuruldu.

Kuruluşunun açıklandığı Cezayir Toplantı Salonu’nda yapılan açıklamaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel, HDP milletvekilleri Ferhat Encü, Ali Kenanoğlu, Beyza Üstün, Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, siyasi parti -yöneticisi, aydın, yazar ve akademisyen de katıldı.

HDP MYK üyesi Gencay Gürsoy, yaptığı konuşmada, bölgenin uzun bir süredir ateş çemberi içerisinde yer aldığını belirterek, yapılan askeri yığınaklarla ülkenin diken üzerinde yer aldığını söyledi.

Savaş hazırlıklarının yapıldığı bir süreçte, bu savaş hazırlığına karşı Barış Bloku’nu kurma kararı aldıklarını ifade eden Gürsoy, daha sonra blok tarafından hazırlanan ortak basın metnini okudu.

Bölgede nereye varılacağını bilmedikleri bir savaş hazırlığının olduğunu ve bunun için barışseverlerinin bir araya gelmesinin zorunluluğunun doğduğunu söyleyen Gürsoy, Rojava’daki gelişmelerin sonucunda çözüm sürecinin rafa kaldırıldığını dile getirdi. Gürsoy, “Kirli savaşı topraklarımızın içerisinde taşıyacak politikalara karşı Barış Bloku kuruldu” dedi. Girişimlerinin amacının ülke içerisinde barış için geniş halk kitlelerinin harekete geçirmek olduğunu söyleyen Gürsoy, herkesi bu bloğa destek vermeye çağırdı.

Kürkçü: Rojava’ya en ufak bir

müdahale savaş ilan etmektir

HDK Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü ise yaptığı konuşmada, Türkiye’de hâlâ iktidarların başıboş kararlar alamayacağının göstergesinin bu bloğun kurulması olduğunu ifade etti.

Türkiye’yi yönetenleri endişelendiren sınırlarının tehdit altında olması değil, IŞİD’e karşı korunmuş duruma alınması olduğunu dile getiren Kürkçü, Rojava’ya en ufak bir müdahale, 4 parça Kürdistan’da Kürt özgürlük güçlerine ve Kürdistan halkına savaş ilan etmesi anlamına geldiğinin altını çizdi.

Tanrıkulu: Savaş ateşi herkesi yakar

CHP’li Sezgin Tanrıkulu da “Türkiye, Suriye’deki savaşın hazırlayıcılarından bir tanesi. Şimdi de Suriye’ye askeri müdahale ederek durumu başka bir biçime getirmek istiyor. Suriye’de süren savaş, Türkiye’nin içine getirilmek isteniyor. Biz, bu savaşın neler getireceğini biliyoruz. Bu savaşın ateşi sizi de yakar, herkesi yakar. O nedenle bu düşüncelerinizden vazgeçin” diyerek iktidarı uyardı.

Tükel: Savaş öldürür, savaş sakat bırakır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Raşit Tükel ise “Savaş öldürür, savaş sakat bırakır. Savaş yakınlarını kaybettirir, toplumsal bir yas oluşturur” diyen Tükel, Türkiye’de 2 buçuk milyondan Suriyeli’nin yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Tükel, “Bu yıkımı düzeltmek, yaşamı barışçıl, eşitlikçi bir düzlemde kurmak bizim görevimizdir” dedi.

'Barış Bloku' kurucuları

Emek ve Meslek Örgütleri:

DERİTEX sendikası (Türkiye Deri ve Tekstil İşçileri Sendikası), DİK (Devrimci işçi Komiteleri), DİSK (Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu), GİYİM SEN, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği), TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası), TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), TTB (Türk Tabipleri Birliği), TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)

Kadın Örgütleri:

Arap Kadın Hareketi, Barış İçin Kadın Girişimi, KJA (Koma Jinen Azad), SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)

Siyasi Partiler:

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), DİP (Devrimci işçi Partisi), DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi), EHP (Emekçi Hareket Partisi), EMEP (Emek Partisi), ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), İşçi Demokrasisi Partisi, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi), SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi), Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi

CHP Vekilleri: Fikri Sağlar, İlhan Cihaner, Mehmet Tüm, Musa Çam,Niyazi Nefi Kara, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Müslim Bozkurt, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Zeynep Altıok

Siyasi Kurum ve Kuruluşlar:

Devrimci Hareket, DHF (Demokratik Haklar Federasyonu), DTK (Demokratik Toplum Kongresi), Halkevleri, HDK (Halkların Demokratik Kongresi), Kaldıraç, Partizan, SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu), TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi), Türkiye Gerçeği

Örgütler ve Platformlar:

78’liler Girişimi, Akademi Susmayacak, AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği, Anadolu Arap Birliği, Anadolu Arap Hareketi, Başlangıç Dergisi, Buradayız Kolektifi, Alevi Kültür Dernekleri,Alevi Bektaşi Federasyonu, Asrın Hukuk Bürosu, Barış Girişimi, Barış İçin Akademisyenler, Demokrasi İçin Hukukçular, Demokrasi Ve Barış Konferansı, Demokratik İslam Kongresi, DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği), Ehlader Ehlibeyt Alimler Derneği, Emek Ve Toplum Araştırmaları Merkezi Gesos (Genç Sosyal Demokratlar), Gündem Çocuk Derneği, Halkların Köprüsü Derneği, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, İHD (insan Hakları Derneği), İHTAR (İslami Hakikatler Derneği), İşçilerin Sesi Gazetesi, İÜ Demokratik Üniversite Girişimi, KÜRESEL BAK,Mezopotamya Evrensel Yaşam Hareketi, Mıhallemi Derneği, Mıhallemi Gençlik Hareketi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Özerk Sanat Konseyi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Sosyal Araştırmalar Vakfı, Şemikan Halklar Birliği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, YAKAY-DER (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği)