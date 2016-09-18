Savaş uçakları için Diyarbakır'daki ikiz kulelere traşlama

Diyarbakır'da, 1998 yılında ruhsatının alınmasıyla yapılmaya başlanan ve 2003 yılında "uçuş mania kriterlerinde uçuşlar için risk taşıdığı" gerekçesiyle yapımı durdurularak ruhsatı iptal edilen 22 katlı ikiz kuleler, mahkeme kararı ile traşlanmaya başlandı.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, Merkez Kayapınar ilçesinde 1998 yılında dönemin ilçe belediyesinden ruhsat alan Polat inşaat firması, 16 ve 22 katlı 8 binanın inşaatına başladı. Binaların yükselmeye başlaması ile birlikte Diyarbakır'da bulunan Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nın başvurusu üzerine, uçuş güvenliğini tespit için kalibrasyon uçağı ile 7 Kasım 2000 tarihinde kontrol yapıldı. Kontrol sonucunda 'inşaatların belirlenen kriterden yüksek olduğu ve bunun uçuş güvenliğini tehdit ettiği' belirtilerek, durumun düzeltilmesi için Diyarbakır Valiliği'ne başvuruldu. Yapılan yazışmalar ve sonucu Milli Savunma Bakanlığı'nın da talebi üzerine Kayapınar Belediyesi, 2003 yılında encümen kararı ile imar planı değişikliğine giderek uyuşmazlık konusu yerdeki kat yüksekliğinin 63.50 metreden 34.90 metreye düşürdü ve Polat İnşaat Şirketi'ne verilen ruhsatı iptal etti.

Hukuki süreç yıllar aldı

Diyarbakır'ın 'ikiz kuleleri' olarak bilinen 22 katlı iki binayı yapan Polat İnşaat Şirketi, aldığı ruhsata göre inşaatı yaptığını belirterek Kayapınar Belediyesi'nin ruhsat iptal ve inşaatı mühürleme kararının kaldırılması için 2003'te Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, inşaatın tamamlandığı gerekçesiyle Belediyenin mühürleme kararını iptal etti, inşaatın 34.90 metresinden yukarısının Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkılmasına hükmetti. Kayapınar Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı, Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararını temyiz etti. 13 yıl süren yargılama sonunda Dosyaya bakan Danıştay 6'ncı Dairesi, alanda belirlenen mania kriterlerine göre yapılacak binaların yüksekliğinin 34.90 metre yüksekliğini aşamayacağını, belediyenin bu nedenle imar planında yüksekliği 34.90 metreye indirdiğini, ayrıca yapı kullanma izni verilmediğini dikkatte aldı. Danıştay kararında şöyle denildi:

"Bu durumda, mania kriter hattını ihlal eden imar planı ile belirlenen yapı yüksekliğini aşan ve yapı kullanma izni alınmaması nedeniyle tamamlanmış sayılamayan yapıya yönelik yapı ruhsatının iptaline ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ve mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir."

Traşlama 13 yıl sonra başladı

Danıştay kararında 'Diyarbakır kulelerinin 34.90 metreden yukarıdaki katlarının Kayapınar Belediyesi tarafından değil, inşaatı yapan Polat İnşaat Şirketi tarafından yıkılmasına karar verirken, yapılan itirazı da reddetti. Diyarbakır'da bu yükseklikteki yapıda traşlama yapacak firma bulunmayınca çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Ankara'da açılan ihaleyi kazanan firma 13 yıl sonra binaları traşlamak için üsten yıkmaya başladı. Dev vinçlerin kullanıldığı traşlama işleminde Diyarbakır'ın ikiz kuleleri olarak bilinen binalar üstten beton parçalar blok halinde sökülerek traşlanacak.

Traşlama bedelinin Belediye tarafından ödeneceği ancak daha sonra Belediye'nin Danıştay'ın kararı ile bu bedeli inşaatı yapan firmadan tahsil etme yoluna gideceği belirtildi.