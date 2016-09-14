Eski ABD komutanı: Diyarbakır ve İncirlik Üssü ABD için hayati öneme sahip

Eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove, İncirlik Üssü'nün ABD için hâlâ vazgeçilmez olduğunu söyledi. Breedlove ile aynı panelde konuşan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da "darbe girişiminde Fethullah Gülen'in rolünün tartışılmaz olduğunu" belirtti.

Washington merkezli faaliyet gösteren İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nda (FDD) gerçekleştirilen 'Üsleri Korumak: Darbe Girişiminin Ardından Türkiye'deki Amerikan Askeri Birliklerini Yeniden Değerlendirmek' başlıklı panelde, İncirlik Üssü'nün önemi ve geleceğiyle ilgili tartışmalar yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Panel, FDD tarafından hazırlanan ve ABD bakımından askeri üs anlamında Türkiye yerine Ürdün, Kıbrıs ve Kuzey Irak gibi alternatiflerin tartışıldığı rapor ekseninde geçti.

"Diyarbakır ve İncirlik Üssü

ABD için hayati öneme sahip"

Eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özellikle Suriye'deki derin sorunlardan dolayı kendisini güvenlik açısından zor bir konumda bulduğunu kaydetti. "Suriye'de yaşananlar, Türkiye'nin hayati derecedeki stratejik önemini hepimize bir kez daha gösterdi" diyen Breedlove, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin, kurumsal ilişki ağındaki önemine işaret etti. Breedlove, bu çerçevede İncirlik Üssü'nün ABD için hâlâ vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti. Breedlove, "Bununla birlikte Diyarbakır Üssü de hayati öneme sahip; birçok arama kurtarma faaliyetimizi buradan yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"Gülen'in darbe girişimindeki rolü tartışılmaz"

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ise jeostratejik bakımdan Türkiye'nin önemine işaret ederek, bir NATO ve ABD müttefiki niteliğiyle Türkiye'nin öneminin tartışmasız olduğunu belirtti. Edelman, İncirlik Üssü ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye dışında bazı yakın ülkelerin de yeni üsler için alternatif olabileceği görüşünü aktardı. Eski büyükelçi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değindi. "Darbe girişiminde Fethullah Gülen'in rolünün tartışılmaz olduğunu" kaydeden Edelman, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "düşman" başka unsurların da darbe teşebbüsüne destek verdiği iddiasını dile getirdi.