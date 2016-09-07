TSK: Türk savaş uçakları IŞİD’e ait 5 hedefi vurdu, 2 karargâh imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında 5 IŞİD hedefinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

TSK, ’Fırat Kalkanı Harekatı’nın 15’inci gününe ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Harekatın 15’inci gününde Şandi bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 4 hedef Fırtına obüsleriyle 10 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. 24 Ağustos 2016 ’Fırat Kalkanı Harekatı’nın başladığı günden bugüne kadar toplam 441 hedefe 1967 atım yapıldı. Ayrıca; Şadır Meskun Mahali batısında tespit edilen Doçka silahı yüklü bir araç, DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları iki bina olmak üzere toplam beş hedef 14:08-14:33 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildi" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, ’Fırat Kalkanı Harekatı’nın 15’inci gününe ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: "DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’Fırat Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

“Toplam 441 hedefe 1967 atım yapıldı”

Harekatın 15’inci gününde Şandi bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 4 hedef Fırtına obüsleriyle 10 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. 24 Ağustos 2016 ’Fırat Kalkanı Harekatı’nın başladığı günden bugüne kadar toplam 441 hedefe 1967 atım yapıldı. Ayrıca; Şadır Meskun Mahali batısında tespit edilen Doçka silahı yüklü bir araç, DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları iki bina olmak üzere toplam beş hedef 14:08-14:33 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildi. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Çukurca’da operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Çukurca kırsalına icra edilen hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirmede ise "07 Eylül 2016 tarihinde 17:20-17:30 saatleri arasında Çukurca kırsalında, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen bir adet dinamik hedef ateş altına alınarak imha edildi. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" denildi.