Savaş, hastanelerinin yarısını kullanılmaz hâle getirmişti; Yemen'de ilk yeni tip Koronavirüs vakası görüldü

T24 Dış haberler

5 yıldır savaşın sürdüğü Yemen'de ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Uzmanlar, savaş nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Yemen'de salgının yıkıcı sonuçları olabileceğini duyurmuştu.

Uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükûmet bugün kendi kontrollerindeki Hadramut ilindeki El-Şir kasabasında yaşayan bir erkek hastada Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın tedavisinin başlandığı ve durumunun stabil olduğu duyuruldu.

İlin valisi Farag el-Boşni, bölgenin geçici olarak karantinaya alınacağını ve El-Şir'deki tüm işçilerin 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Yemen'de 5 yıldır süren iç savaşta ülkedeki hastane ve kliniklerin yarsından fazlası ya kapandı ya da yok oldu. Ülkenin sağlık sisteminin aşırı yüklenmeyi kaldıramayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Yemen nüfusunun yüzde 80'i olası bir salgını atlatabilmek için Birleşmiş Milletler'in desteğine ihtiyaç duyacak. Yoksulluk, su kıtlığı ve sanitasyon imkanlarının yetersizliği Yemen'i virüsün yayılması için çok uygun bir ortam haline getiriyor.

Suudi Arabistan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle ilân ettiği tek taraflı ateşkes bugün yürürlüğe girmişti.