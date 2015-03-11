Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi



Colorado Üniversitesi'nden uzay bilimci Hsiang-Wen Hsu liderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Satürn gezegeninin uydularından Enceladus’ta bulunan yer altı okyanuslarının derinliklerinde sıcak kaynaklar olduğunu iddia ediyor. Satürn’ün çevresindeki halkaların birinde yapılan araştırmaların bu yönde bir sonuç verdiği bildirilmekte. Konu ile ilgili yapılan ve İngiltere’de yayınlanan “Nature” dergisinde kamuoyuna duyurulan araştırma, dolaylı yoldan dünya dışında ilk defa bir başka gök cisminde hidrotermal faaliyetlere işaret ediyor.

500 km büyüklüğündeki Enceladus uydusu kalın bir buz tabakası ile kaplı. Satürn çevresinde araştırmalar yapan Cassini Uzay Aracı, yaklaşık 10 yıl önce uydunun güney kutup denizinde faal olan buz volkanlarını tespit etmişti. Kütle çekimi ölçümleri doğrultusunda yapılan araştırmalar, Enceladus’un 30 ila 40 kilometre kalınlığında bir buz tabakası ile kaplı olduğunu ve sıcak kaynakların olduğu tahmin edilen güney kutbu denizinin bu tabakanın altında 10 kilometrelik bir derinliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Silisyum dioksit bulgusu

Enceladus’daki volkanlardan saçılan buz parçacıkları Satürn’ün çevresindeki halkalardan birini oluşturuyor. Bu halkayı inceleyen Cassini Uzay Aracı, söz konusu parçacıkların silisyum dioksit (SiO2) içerdiğini tespit etti. Dünyada cam üretiminin ana ham maddesi olan silisyum dioksit gezegenimizde var olan kumun büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Satürn'ün bu küçük uydusunda var olduğu üzerinde durulan deniz altı termal kaynaklarının dünya üzerindeki benzerleri bazı bilim adamlarına göre bizim gezegenimizdeki ilk organizmaların ve yaşamın oluştuğu yerler. Termal kaynak keşfi öncesinde de uzayda yaşam ile ilgili araştırmaların odak noktalarından biri olan Enceladus bundan böyle daha da yoğun bir biçimde mercek altına alınabilir.