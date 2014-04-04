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Çevre

Satürn'ün uydusunda deniz canlıları olabilir

Satürn'ün uydusu Enceladus'un buz yüzeyinin derinliklerinde dev bir okyanus olduğuna dair en net delilleri buldu

04 Nisan 2014 14:25

NASA'nın Cassini uzay aracı ve Deep Space Network (Derin Uzay Ağı), Satürn gezegeninin 6. büyük uydusu Enceladus'un buz yüzeyinin derinliklerinde dev bir okyanus olduğuna dair en net delilleri buldu. Bilim dergisi Science'ta bugün yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Enceladus'un yüzeyinin altındaki büyük akıcı su kütlesi, bilinmeyen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor olabilir.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Satürn’ün uydusu Enceladus’ta bir 'iç' okyanus olabileceği teorisi, 2005’te Cassini’nin uydunun güney kutbunda su buharı ve buz püskürten volkan ağızları keşfetmesiyle ortaya çıkmıştı. Cassini’den gelen son verileri inceleyen bilim insanları, ilk kez uydunun iç yapısına dair jeofiziksel ölçüleri belirledi. Elde edilen son datalara göre, yaklaşık 500 kilometre çapındaki Enceladus’un içinde büyük bir okyanus saklı.

Uydunun yer çekimi özelliklerini inceleyen gök bilimciler, buz kaplı yüzeyin 30 – 40 kilometre altındaki okyanusun derinliğinin 10 kilometreyi aştığını belirtiyor. Gizli okyanusun, Güneş Sistemi’nde mikrobiyal hayata en uygun bölgelerden birisi olduğu kaydediliyor.

NASA’nın California’daki Jet Tahriki Laboratuarı’ndan Sami Asmar, “Uydunun yer çekimi varyasyonlarını anlamak için, hız ölçen radar silahı ile aynı prensipleri içeren Doppler Efekti yöntemini kullandık. Enceladus’un üzerinde uçan Cassini’nin gönderdiği veriler, bize aşağıda bir okyanus olduğunu gösterdi” dedi.


1789’da keşfedildi


Bilim insanları, Enceladus’un 4,5 milyar yıl önce alüminyum ve demir radyoaktif izotopları içeren kaya ve buz karışımı olarak oluştuğunu, birkaç milyon yıl sonraki dönemde, iki radyoaktif elementin hızlı şekilde bozulması ile merkezdeki kayalık çekirdeğin mantodaki buz örtüsüne yaklaştığını düşünüyor. Bu yaklaşma ile yüzeyin altında bir sıcak patlamasının oluştuğu, zamanla çekirdekteki bozulmadan geriye kalanların Enceladus’un içinde eridiği ve okyanusun oluştuğu belirtiliyor. Enceladus uydusu, İngiliz gökbilimci Frederick William Herschel tarafından 1789 yılında keşfedilmişti.

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