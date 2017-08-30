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Bilim / Teknoloji

Satürn’ün halkaları sanılandan çok daha genç olabilir

NASA, Satürn'ün halkalarının Güneş Sistemi’nin doğuşundan sonra meydana geldiğini öne sürdü

30 Ağustos 2017 21:33

Amerikan  Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın uzay aracı Cassini’nin  topladığı verileri inceleyen bilim insanları, Satürn’ün halkalarının Güneş Sistemi’nin doğuşundan sonra meydana geldiğini öne sürdü. Bilim insanları ‘sadece’ 100 milyon yıllık olabileceği tahmin edilen halkaların satürne çok yaklaşmış olan bir kuyruklu yıldız ya da ayın kalıntıları olabileceğini düşünüyor.

Cassini’nin yakıtı tükeniyor

Satürn’ün yörüngesine gönderilen ilk uzay aracı Cassini, 13 yıldır Satürn’ün yörüngesinde dolaşıyor ancak artık yakıtının sonuna geliyor. Temmuz 2004’ten bu yana Satürn ve bilinen 62 uydusu hakkında bilgi toplayan Cassini, kalan yakıtıyla ancak 2 kez daha Satürn’e yaklaşabilecek. Uzay aracının 15 Eylül’de Satürn’ün atmosferine girerek kendini yok etmesi planlanıyor. Ama bu son görev sayesinde bazı benzersiz veriler de toplayacak. 

 

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