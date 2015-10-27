Satürn'de tarihî misyon



Uzay aracı Cassini, yarın Enceladus'ta "dalışa geçecek". Araç Enceladus'un yüzeyine 50 kilometre civarında yaklaşacak. Enceladus'un uzaya püskürttüğü buz parçaları ve yüzeydeki faaliyetler incelenecek. Yaşam izini ortaya koyan veriler araştırılacak.

'Enceladus'ta yaşam var mı?'

NASA'dan Curt Niebur, Cassini'nin 10 yıldan fazla bir süredir adeta bir "keşif makinesi" gibi görev yaptığına dikkat çekiyor. Keşfedilecek şeylerin bitmediğini vurgulayan Niebur, Enceladus'a yapılacak dalışla, tamamen buzla kaplı bir gezegenin yaşam unsurları barındırıp barındıramayacağı sorusuna yanıt aranacağını söyledi.

Cassini uçuş boyunca görüntü alacak ve bünyesinde bulunan bilimsel araçlarla buz parçacıklarını inceleyecek. Yüzeyden hangi zaman aralıklarıyla buz parçacıklarının yükseldiği ve bunların tam olarak hangi molekülleri içerdiği araştırılacak.

Uzmanlar hidrojen peşinde

ABD'nin Teksas eyaletindeki Southwest Araştırma Enstitüsü (SwRI) uzmanlarından Hunter Waite, Cassini'nin izini arayacağı öncelikli moleküllerin başında hidrojenin geldiğini söylüyor. Hunter Waite, "Bulutta moleküler hidrojenin varlığını tesbit etmemiz halinde Enceladus'taki okyanusun dibinde hidrotermal faaliyetler olduğunu doğrulamış oluruz" dedi. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve basınç gibi etmenlerin hidrojen oluşumuna yol açtığına dikkat çekiyor.

'Büyük final' aralık ayında

Cassini uzay aracı 1997 yılında uzaya fırlatıldı. 2004 yılında Satürn'ün yörüngesine girdi. O tarihten bu yana 60'tan fazla doğal uyduya sahip gezegeni inceliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalya Uzay Ajansı'nın (ASI) da destek verdiği misyonun 2017'ye kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Araç aralık ayında son geçişini yaparak Enceladus'tan uzaklaşacak. Uzmanların "büyük final" olarak tanımladığı aşama ise önümüzdeki yıl için öngörülüyor. Cassini, Satürn ile halkaları arasında geçişler yapacak.