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Bilim / Teknoloji

Satürn'de Nil'e benzeyen nehir görüntülendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Cassini uzay aracı, Satürn'ün uydusu Titan'da Mısır'daki Nil Nehri'ne benzeyen uzun bir nehrin görüntülerini gönderdi

14 Aralık 2012 12:15

 

Cassini radar ekibinde yer alan Brigham Young Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jani Radebaugh, hidrokarbon dolu nehrin kaynağından Titan'ın kuzey kutbundaki büyük bir denize doğru 400 kilometre uzandığını söyledi. 
Radebaugh, Cassini'nin gönderdiği radar görüntüsünün şimdiye kadar Dünya dışındaki herhangi bir gök cisminde yer alan bir nehir sisteminden alınmış ilk yüksek çözünürlüklü görüntü olduğunu söyledi. 
Cassini uzay aracı, 2004'ten bu yana Güneş Sistemi'nin Jüpiter'den sonraki en büyük gezegeni Satürn ve uyduları ile ilgili çok önemli bilgiler gönderiyor. 
Uzay aracı, Satürn'ün 66 uydusundan Enceladus'un buz kaplı yüzeyinin altında büyük bir okyanus bulunduğu ile ilgili veriler bulmuştu. 
Görev süresi 2017'de sona eren Cassini, Satürn'ün atmosferi ile halkaları arasındaki dar aralığa yerleştirilecek. Satürn'ün atmosferine girerken büyük bir ısıya ulaşacak uzay aracı, atmosferde oksijen olmaması nedeniyle yanmayacak, ancak eriyip büyük basınç dolayısıyla imha olacak. Galileo uzay aracı da, 1990'lı yıllarda Jüpiter'in atmosferinde benzer biçimde imha edilmişti. 

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