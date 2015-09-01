Sattığı ürünleri denemek için eleman arayan 'seks shop'a 750 kişi başvurdu

Danimarka'da faaliyet gösteren 'sexshoppen wink wink' adlı firmanın, yardımcı seks aletlerini deneyecek eleman aradığını duyurduğu ilana, 24 saat içinde 750 kişi müracaat etti.

Vibrasyonlu seks aleti, kelepçe, giysi gibi çok çeşitli seks malzemelerini denemek isteyen insanların sayısı firma sahiplerini de şaşırttı. Firma sahibi Kristoffer Hjerrild, "Normal de sattığımız yardımcı seks aletleri hakkında müşterilerimizin ne düşündüklerini bize yazdıkları mektuplardan, gazete ve dergilerdeki yorumlardan veya sosyal medya üzerinden okur öğrenirim. Ancak bu kez ilk kez yardımcı seks aleti satın alacaklar için sattığımız malzemeleri test etmek ve teste katılan insanların düşüncelerini öğrenmek istedik. Verdiğimiz anonsa bir günde 750 kişinin müracaat etmesi bizi şaşırttı. Hemen iş arkadaşlarımı aradım ve hep birlikte müracaatta bulunan kişilerin mektuplarını okumaya başladık. İnsanlar müracaat mektuplarında tecrübelerini en ince detaylarına kadar anlatıyorlardı. Danimarkalılar, yatak odalarındaki faaliyeti, plastik yardımcı seks aletleri, seksi iç çamaşırları ile nasıl renklendirdiklerini anlatıyorlar” dedi.

Hjerrild, müracaatlardan memnun kaldıklarını ve çok sayıda kişiyi test için işe aldıklarını belirterek, önümüzdeki yaz yeni bir ilanla test için bin kişi daha arayacaklarını söyledi. Arhus şehrindeki firma satışların yüzde 17 arttığını duyurdu.