T24 LogoT24 Logo
Medya

Satışın ardından Hürriyet'ten ayrılan Melis Alphan, Cumhuriyet'e geçti

Alphan, Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet'ten ayrılan ilk isim olmuştu

27 Nisan 2018 21:26

T24

Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan, Cumhuriyet’e geçti.

Hürriyet’ten ayrılışını “Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” ifadeleriyle duyuran Alphan’ın transferi Cumhuriyet yöneticileri tarafından teyit edildi. Alphan da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyorum. Pazartesi günü ilk yazımı okuyabilirsiniz” paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu ve Çiğdem Toker, Alphan'ın paylaşımının ardından "Hoşgeldin" yorumunda bulundu. 

Melis Alphan kimdir?

Gazetecilik mesleğinin Radikal isimlerinden Melis Alphan 1978 yılında dünyaya geldi. İzmir Amerikan Koleji ardından Londra’da London Institute’ta Lisans eğitimini tamamladı.

Radikal Gazetesi bünyesinde 2001 yılında gazetecilik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe muhabir olarak başlayan Melis Alphan daha sonra Milliyet’te muhabirlik ve editörlük yapmış, 2009 yılında ise Hürriyet’te çalışmaya başlamıştır.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başlayan Melis Alphan bugüne kadar Gazeteciler Cemiyeti’nin En İyi Röportaj Ödülü ile birlikte bir çok gazetecilik ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca Peki Konuşalım ve Moda Moda Dedikleri isimli iki kitabın yazarıdır.

Gazeteci, yazar Melis Alphan, Mart 2018’de Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e  satışına dek Hürriyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapmayı sürdürdü. Bir dönem Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yardımcısı olarak görev yapan Umut Alphan ile evlidir. Alphan, ana akım medyada kadın sorunu ve LGBTİ haberini en sık gündeme getiren isimlerden biriydi. 

ETİKETLER

melis alphanhürriyetcumhuriyet

İlgili Haberler

Hürriyet'ten ilk ayrılık

Doğan Medya, geçen hafta Demirören Holding tarafından satın alınmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24