Satışı yasaklanan 'düşük hapları', internette 10 bin liraya pazarlanıyor

Satışı yasaklanan 'düşük hapları' internette pazarlanıyor. Gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan ilaçları satanlar, doktor kontrolünde uygulama yapacaklarını söylüyor ve hap için 10 bin lira istiyor. Satıcılar, fiyatın yüksek olduğuna yönelik serzenişlere ise, "Hanımefendi cinayet işliyorum desem... Cinayet işliyoruz. Sizce bunun fiyatı ne olabilir?" diyor.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın "İnternette Cinayet Satışı" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

"İstanbul Eczacı Odası, yaptığı açıklamada, internet ve benzeri ortamlarda sahte ve yasak olan ilaçların satılmaya başlandığı uyarısında bulunarak internet yoluyla ilaç satışının önüne geçilmesini talep etti.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı uyarısı yapılan ilaç gruplarından biri de ‘Düşük hapları’. Gebeliğin sonlandırılmasını sağlayan düşük haplarının satışı Sağlık Bakanlığı’nca yasaklanmış durumda. Ancak yaptığımız araştırmaya bu haplar internet yoluyla hâlâ satışta. Birçok sitede, satışı yasak olan bu ilaç pazarlanıyor.



"Cinayet işliyoruz"



O sitelerden birinde yer alan telefonu ilaç siparişi vermek için aradığımızda karşımıza adının Deniz olduğunu belirten ve kadın doğum uzmanı olduğunu ifade eden bir şahıs çıkıyor. 5 aylık hamileliğimi sona erdirmek istediğimi belirttiğim bu kişi, ilacı hekim gözetiminde kullanabileceğimi anlatıyor ve işlem yasal olmasa da hekim bulmak için de yardımcı olacağını söylüyor. Fiyatı sorduğumda ise ilaç ve uygulama için 10 bin lira istiyor. Fiyatın neden bu kadar yüksek olduğuna yönelik serzenişe yanıtı ise şöyle: “Hanımefendi cinayet işliyorum desem... Cinayet işliyoruz.”



"Ölüm riski var"



İnternette satılan düşük hapları ile ilgili uzmanlar ‘çok riskli’ uyarısı yapıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülnihal Bülbül, “Bu hapları mecbur kalmadığımız sürece kullanmazken, internette bu denli rahat bir şekilde satılması oldukça şaşırtıcı. Kadınlar bunları hekim kontrolü dışında kullandıkları takdirde iç kanama ve ölümlere neden olabilir” diyor.





"Annenin hayatı da tehlikede"



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Sönmezer, şu uyarıda bulunuyor:

“Bu ilacın yasaklanmasındaki en önemli sorun 10 haftanın üzerinde anne karnında ölen bebeklerin düşürülmesine yardımcı olmasıydı. Çünkü kürtaj uygulamak çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin parça kalabiliyor, komplikasyon oluşabiliyor. Bu gibi durumlarda annenin hayatı da tehlike altına girmiş oluyor. 10 haftanın üzenindeki gebelikte kürtajdansa bu ilaçların kullanımı daha doğru. Bu nedenle biz ilacın hastanede doktor kontorülünde kullanılması taraftarıyız. Cerrahi müdahale uygulamak annenin doğurganlığı üzerinde de kötü etki yapabiliyor.”



"Ertesi gün yenisi açılıyor"



İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Türkaydın, internet sitelerinde satılan bu haplar için yasal süreç başlattıklarını söylüyor: “Bu ilaç, eczanelerde dahi satılması yasak olan bir kürtaj ilacı. Yasak olduğuna dair defalarca suç duyurusunda bulunduk. Bir siteyi kapattırıyoruz, ertesi gün yenisi açılıyor. Benim eczanede satmamın yasak olduğu, hastanelerde hekim gözetiminde uygulanması gereken bir ürün internette 6 ile 10 bin liraya varan fiyatlara satılıyor. Defalarca suç duyurusunda bulunmamıza rağmen bir netice aldığımız yok. Yasaklı en az 10 farklı site bizim elimizde var. Ortada yasadışı ve gayriinsani bir durum var. Bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor.”



Kan donduran konuşma



"Bir şekilde hallederiz"

Yasağa rağmen sözü edilen ürünü almak istediğimiz ‘kurtajhapi.net’ adlı sitede ürünü satmak isteyen ve Kadın Doğum Uzmanı olduğunu söyleyen isiminin ise Deniz olduğunu belirten şahıs ile aramızda geçen konuşma şöyle:

Merhabalar Deniz Bey ile mi görüşüyorum?

- Buyurun benim.

Düşük ilaçları hakkında bilgi alacaktım.

- Evet, buyurun

Gebeliğim biraz geçti...

- Ne kadar?

5 aylığım.

- Biraz değil bayağı bir geçmiş. Hangi şehirdesin ve ben kiminle görüşüyorum?

İstanbul, Çiğdem

- Bu ilacı 12 haftaya kadar evde uygulayabilirsiniz, bir sıkıntı yok. 12 haftadan sonra sizin gebelikler, doktor kontrolü ister ve hekim kontrolü altında bu ürünü kullanabilirsiniz. Burada önemli olan sizin bu hekimi bulabilmeniz.

İşte hekim yok.

- Buluruz hekimi, onda bir sıkıntı yok. Bulunur hekim.

Daha önce arkadaşımın önerdiği bir hekime gittim fakat sıcak bakmadı.

- Sizinki kürtajla ilgili değil, ilaçlarla düşük yapacaksınız. Bir hekim bulacaksınız ve 12 saat sonra bu işlemi gerçekleştireceksiniz.

Peki nasıl ulaşabilirim?

- Tabii ki var. Ama yasal değil fakat bu işlem bir şekilde oluyor. Hekim arkadaşıma danışayım müsait bir zamanda yapsın.

Siz de hekim misiniz?

- Evet, ama benim ciddi anlamda zaman sıkıntım var.

Peki, siz bu yöntemi kendiniz uygulamıyor musunuz?

- Tabi ama dediğim gibi doluyum. Önümüzdeki 1.5-2 ay yoğunum.

Doktor bana riski olduğunu söyledi fakat sizin sitenizde riskli olmadığı yazıyor.

- Tek başınıza kullanmanız taraftarı değiliz. Doktor tarafından yapılmalı, başarı oranı yüzde yüzdür. Hiçbir şekilde zararı yoktur. Bizim daha önce sizin gibi ilerlemiş gebeliklerde sayısız işler oldu. Ciddi anlamda benim zaman sıkıntım var yoksa sizinle haberleşirdik, ben yapardım. Ben sizi başka hekim arkadaşıma yönlendireceğim.

İçimin rahatlaması için soruyorum, benim durumda olup da çok talep var mı?

- Tabii ki var, elbette

Peki ne kadar olur bu işlem?

- Ben 10 bine yaparım bu işlemi, arkadaşım kaça yapar, bilmiyorum.

Çok yüksek bir miktar, ilaç mı pahalı yoksa işlemden dolayı mı bu kadar yüksek?

- Hanımefendi cinayet işliyorum desem... Cinayet işliyoruz. Sizce bunun fiyatı ne olabilir?

Haklısınız. Para sorun değil.

- Sizin için bu işlem 16-17 saat sürecek.

Ama bu süreç içerisinde bana bir şey olmasını istemiyorum.

- Ben de onu diyorum, hekim arkadaşımız bu süre içinde sizin başınız da bekleyecek. Arkadaş bu işlem bitene kadar sizin bakıcınız... Öyle düşünün.

Sizinle konuştuğum için sizin yapmanız taraftarıyım. Bir yandan tedirginim bir yandan aldırmam lazım.

- Endişe etmeyin bir şekilde hallederiz...