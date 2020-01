Satış rekorları kıran 'Flagship Killer'ın ikincisi geliyor

Geçtiğimiz dönemde OnePlus’ın One adı ile kullanıcıların beğenisine sunduğu "Flagship Killer"(amiral gemi batıran) sıfatı ile anılan akıllı telefon performansı ile kullanıcılardan tam not almayı başarmıştı. Şimdilerde ise OnePlus Two hakkında detaylar gündeme düşmüş durumda.

Çin’li firmanın açıklamalarına göre OnePlus One şimdiye kadar 500 binin üzerinde sattı ve firma yıl başı arifesinde yüksek bir satış rakamı daha bekliyor. OnePlus Two ise kullanıcılar tarafından daha fazla özelleştirilebilir olması bekleniyor. Renk ve arka kapak seçeneği arttırılarak kullanıcıların farklı deneyimlere sahip olması sağlanacak. Yine OnePlus One’da olduğu gibi Two’da da fiyat açısından uygun değerlen sunacak olan firmanın ürünü 500 dolarlar seviyesinde konumlandırması bekleniyor.

Ürünün donanımları konusunda şimdiye kadar birçok dedikodu ortaya atıldı fakat hiçbirisinin onaylanmadığını söylemememiz de fayda var. Ürün üzerinde kullanılabilecek muhtemel platform olarak Qualcom’un Snapdragon 820 yongası öne çıkıyor. Yine OnePlus firmasının geçtiğimiz ürünlerinde olduğu gibi Nisan ayında yeni ürününü tanıtması bekleniyor.

