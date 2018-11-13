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Yaşam

Satın aldığı ikinci el dolapta 95 bin Euro çıktı

Satın aldıkları ikinci el dolaptan çıkan 95 bin Euro'yu sahibine teslim eden çift ödülllendirildi

13 Kasım 2018 18:13

Romanya'da bir çift, internetten satın aldıkları ikinci el dolaptan çıkan 95 bin Euro'yu sahibine iade etti. Paranın sahibi kişiyi ödüllendirdi.

Adela Stanici, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, kocasının, kısa süre önce popüler bir internet sitesinden aldığı dolapta 500 avroluk banknotların yer aldığı bir kutu bulduğunu söyledi.

İçinde toplam 95 bin avro bulunan kutuyu akşam yemeği sırasında keşfettiklerini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten Stanici, kocasının parayı teslim etmek üzere büfenin sahibinin yaşadığı Timiş'e gittiğini, adamın, kutunun yakın geçmişte hayatını kaybeden babasına ait olduğunu söylediğini aktardı.

Dolap sahibinin paradan haberi olmadığı ve çifti dürüstlükleri nedeniyle ödüllendirdiği belirtildi.

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