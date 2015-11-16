Ezidi kadın Satılmamak için saçını kazıdı, satılamayınca işkence gördü

Ezidilere dönük 2014 yılının Ağustos ayındaki katliama dair her gün yeni bir hikaye duyuyoruz. Son olarak, IŞİD'in merkez olarak kullandığı Suriye’nin Rakka kentinden tek başına kaçan Besé'nin hikayesine tanık oluyoruz.

ANF'den Hebun Amed'in haberine göre, 1 erkek ve 9 kız kardeşi ile birlikte esir düşen Besé, IŞİD'in anne ve babasını yaşlı ve kıymete değer görmedikleri için serbest bıraktı.

'Saçlarımızı kazıdık, hortum ile dövüldük'

Her gün kadınların gruplar halinde götürülerek pazarlarda satıldıklarını söyleyen Besê, daha çok IŞİD emirlerinin pazarlarda kadınları satıp aldığına dikkat çekiyor. Sürekli ağlayan kadınları hatırlarken bir an yutkunan Besê, pazara götürülmemek için ne denli direndiğini anlatıyor. İki veya üç ayda bir olan banyo günü, birçok kadının pazara götürülmemek ve tecavüze uğramamak için saçlarını ve kaşlarını kazıttığını söyleyen Besê, kendisinin de bunu yapmaya mecbur kaldığını, aksi takdirde çoktan pazarda satılmış olacağını belirtti.Fakat Besé, bu yöntemi kullanan kadınların hortum ile dövülüp ağır bir şekilde işkence edildiğini de söyledi.

'GÜNLERCE YEMEK VE SU VERİLMEDİ'

Esir düştükten sonraki yaşadıklarını anlatan Besê, "ilk olarak Tel Afer’de bir yeraltı okulunda tutulduklarını, bazen günlerce yemek ve su verilmiyor. Buradan sürekli yer değiştirilerek Musul, Tel Afer, Rakka ve bilmediği birçok yere götürüldük." ifadelerini kullandı.

Babasını 1,5 yıl sonra gören Besê’nin ilk sözleri, babasının gözyaşlarına verdiği tepki oluyor ve "Ağlama, neden ağlıyorsun" diyor.

"Küçük çocukları getirip bize hortumlar ile zorla vurduruyorlardı"

Besê, çetelerin kendilerinden namaz kılmasını istediklerini, aksi takdirde işkence göreceklerini, buna rağmen kadınların direndiğini ifade etti. Kendisinin de zorla namaz kıldırmak isteyen IŞİD'lilere direndiğini söyleyen Besê, "Küçük çocukları getirip bize hortumlar ile zorla vurduruyorlardı" dedi.

Sürekli kendilerine Êzîdîlerin kâfir olduğunu söylediklerini aktaran Besê, bunun üzerine daha çok şiddet gördüklerini ve PKK ile Peşmergenin de kâfir olduğu yönünde sürekli kendilerine hakarette bulunduklarını anlattı.

Bir yanım buruk

Besê, ailesinin yanına döneceği için de mutlu olduğunu, ancak binlerce esir kızın hala çetelerin elinde olduğu için tamamen özgürlük kazanılana kadar bir yanının buruk kalacağını kaydetti.