Şengal’de Ezidi kadınların gömüldüğü toplu mezar bulundu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri Şengal yakınlarında IŞİD'in öldürdüğü Ezidi kadınların gömülü olduğu bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Radikal’in haberine göre, Kürt Güçleri’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla IŞİD’ten geri aldığı Şengal’de toplu mezar bulundu. IKBY Güvenlik Konseyi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, toplu mezarda, yaşları 40 ile 80 arasında olduğu tahmin edilen 78 kadın cesedi bulundu.

Şengal 2014'ün Haziran ayında IŞİD tarafından ele geçirilmiş, 5 bin dolayında erkek ve yüzlerce kadın öldürülmüş, binlerce kadın esir alınmıştı. IKBY Peşmerge güçleri geçen hafta başlarında 7 bin 500 kişilik bir güç ile koalisyon uçaklarının hava bombardımanı desteğiyle başlattıkları operasyon ile Şengal'i ve bölgeyi IŞİD'in elinden aldı.