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15 Temmuz Darbe Girişimi

SAT komandolarının 4'te 1'i darbeci çıktı

1963 yılında kurul Su Altı Komando birliğinin içinde 24 darbecinin olduğu belirtiliyor

24 Temmuz 2016 14:43

Yılda sadece birkaç kişinin 9 ay süren ağır kursu geçerek kabul edildiği SAT komandolarının 24'ünün darbeci çıktığı belirtildi. Bu rakam toplam personelin 4'te 1'ine karşılık geliyor. Darbeci SAT'çıların peşine düşenler de yine SAT komandoları oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, darbe soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 'FETÖ'nün, deniz kuvvetlerine kendi adamlarını yerleştirdiği ve  bu kuvvetlerin en önemli birliği SAT'ların dörtte birini de ele geçirdiği belirtildi.

Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı veya SAT, Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubayların arasından seçilen, üstün yetenekli askerlerden oluşan, komando birliği olarak biliniyor. 1963 yılında 'Su Altı Komando' adı altında kurulan bu özel birlik, misyonu ve özel kuvvet olması sebebiyle doğrudan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapıyor.

SAT komandosu olabilmek için 9 aylık SAT İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlamak gerekiyor. Kursa kabul edilen personelden her yıl sadece birkaçı kursu tamamlayarak SAT komandosu olabiliyor.

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