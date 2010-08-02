-ŞAŞO HALA, KILIÇDAROĞLU'NA DA LAKAP TAKTI KARS (A.A) - 02.08.2010 - Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e ''Karaoğlan'' lakabını veren 85 yaşındaki Şehzade Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ''yiğitoğlan'' lakabını taktı. Kılıçdardoğlu, partisinin Kars Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, iktidarın üreten bir ülke istemediğini, sosyal devlet anlayışını da yerine getirmediğini savundu. CHP'nin iktidara geldiğinde ülkenin bütün kurumlarına sahip çıkacağını anlatan Kılıçdaroğlu, toplumun tüm kesimlerinin kalkınması için çalışacaklarını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılacağını söylediğini ancak bunu hayata geçirmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Dokunulmazlıkların arkasına saklanan adamlar, kul hakkı yiyenlerdir. Kul hakkı yiyenleri affetmeyin, oyunuz 'hayır'lı olsun'' diye konuştu. AK Parti iktidarının darbe iddialarının arkasına saklanarak mağdur rolü oynadığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''27 Nisanda e-muhtırayı kim verdi? Yaşar Paşa verdi. Ne yaptılar? Altına kurşun geçirmez araba aldılar, üstüne üstün hizmet madalyası verdiler. Sonra da, darbe yapacaklardı mağduruz dediler. Bunlara inanmayın. Bunlar din, iman derler köşeyi döner han, hamam sahibi olurlar. Milleti kandırmak, yalana dolana sığınmak, darbe geliyor deyip darbenin, e-muhtıra verenin arkasına sığınmak... Millet artık bunları yemeyecek, çünkü artık sizin Kemaliniz var. Ben sizden biriyim.'' -ŞAŞO HALA'YI ZİYARET- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e ''Karaoğlan'' lakabını veren 85 yaşındaki Şehzade Şahin'i, Kars'ın Susuz ilçesinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu ''Sen bizim starımızsın'' diyerek karşılayan Şahin, çevresindeki herkese ''Referandumda 'hayır' oyu verin'' dediğini anlattı. Kılıçdardoğlu'ndan işsiz iki torunu için iş isteyen Şahin, ''Onları bir ekmek sahibi yap, ben de sana dua ederim'' dedi. Kılıçdaroğlu'na ''Umudumuz sende, sen kurtaracaksın'' diyen Şahin, Kılıçdaroğlu'na ne lakap taktığının sorulması üzerine, ''O karaoğlandı, senin adın da yiğitoğlan'' karşılığını verdi.