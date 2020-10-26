Saruhan Hünel ve Aslı Hünel’in Koronavirüs'e yakalanan babaları hayatını kaybetti
26 Ekim 2020 13:10
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in Koronavirüs'e yakalandığını duyurdukları babaları Mehmet Fevzi Hünel bugün hayata veda etti.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel’in babaları Mehmet Fevzi Hünel, Koronavirüs'e yakalanmış, ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istemişti. Mehmet Fevzi Hünel bugün hayatını kaybetti.
Aslı Hünel acı haberi Instagram hesabından böyle duyurdu: “Canım, biricik babamızı kaybettik. Celaliye eski mezarlığına saat 13.30 gibi defnediliyor. Vakit namazı kılınmayacaktır.”