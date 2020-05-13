SARS, MERS salgınında yılın aile hekimi seçilen Sema Aydoğan Koronavirüs'e yakalandı: Tecrübeli olduğumu düşünüyordum ama tecrübe her zaman korunmaya yetmiyor

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mürsel Uluş Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimliği görevini sürdüren Sema Aydoğan 23 Nisan tarihinde Koronavirüs'e yakalandı.

60 yaşındaki SARS, MERS ve kızamık gibi salgınlarda başarıları nedeniyle 2015 yılında yılın aile hekimi seçilen Aydoğan, “Türkiye’deki ilk kızamık salgını başlangıcının bildirimini ben yapmıştım. Daha önceki SARS ve MERS salgınlarında da havaalanında ilk nöbeti tutanlardan biriydim. Nasıl yapacağımızı biliyordum. O günden sonra yılın aile hekimi ödülümü almıştım.” dedi.

23 Nisan'da ateşi çıkan ve Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrenen Aydoğan, “Tecrübeli olduğumu düşünüyordum ama tecrübe her zaman korunmaya yetmiyor. Hazırlıklarımı yapmıştım. Hastalarımızı koruyucu ekipmanla tedavi ediyorduk ama o dönemden bir hafta önce diş çektirmiştim. Birkaç gün de marketlere gittik. Hastalığı nereden kaptığımdan yüzde yüz emin değildim” diye konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Aydoğan, “Hafif ateşim çıkınca Covid-19’dan şüphelendim. Hiç kimse pozitif çıkacağımı düşünmüyordu. Nezle gibi bir halim vardı. İlçe müdürüm beni aradığında ‘Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama..’ dedi. Hemen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındım. 11 gün boyunca hastanede yattım” ifadesini kullandı.

Aydoğan, "Başta sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Aydoğan, ateşinin 39.5 derecelere çıktığını belirtti. Aydoğan, “İyi ki hastaneye yatırmışlar. Ateşim çıkınca gözümün önüne hep rahmetli Hocamız Cemil Taşçıoğlu’nun gazetelerdeki fotoğrafı geldi. Kendimin de aynı sonu yaşayabileceğini düşündüm. ‘Düşeceksin ateş, düşeceksin ateş!’ diye diye mücadele verdim. Hastalarım, meslektaşlarım da çok destek oldu. Gerçekten çok korkutucu bir süreçti” düşüncesini dile getirdi.

11 günün ardından taburcu olmak için hazırlıklarını tamamlayan Aydoğan’a, meslektaşları sürpriz yaptı. Alkışlarla uğurlanan Aydoğan kardeşi ve eşinin de Koronavirüs olduğunu öğrendi.

Diyabet hastalığı bulunan Aydoğan'ın kardeşi Fatma Genç de aynı hastanede tedavi altına alındı. Eşi Mustafa Aydoğan ise ilk gün negatif çıktı. Ancak Sema Aydoğan’ın taburcu olacağı gün eşine tekrar test yapıldı. Eşi bu kez pozitif çıktı.

Aydoğan, “Eşimin kalp hastalığı vardı. Bypass ameliyatı olduğu ve 65 yaş üstü olduğu için çok riskliydi” diye konuştu. Mustafa Aydoğan, “ İnanın yatarken hiçbir klasik belirtim olmadı. Bu vaziyette 9 gün kaldım. Alınacak dersler vardı, o dersleri aldık. Bypass ameliyatı olmuştum ilaçlarımı kullanıyordum. Şimdi iyileştim. Mesleğinden çok ilgili. Geldikten sonra hastalarını aradı tek tek. Sakınan göze çöp atar gibi bir şey oldu. Hastane ortamında aynı katta devamlı konuştuk. Aynı yerde olsak da insan özlüyor. Gelen giden haber getiriyordu, bakıcılar vs. Bu sıkıntıya tüm Türkiye katlanıyor, biz de katlanacağız” dedi.

52 yaşındaki kardeşi Fatma Genç ise, “Ablamın testinin pozitif gelmesiyle şok oldum. Benim hiç şikâyetim yoktu. Pozitif çıkınca çok şaşırdım. Tansiyon hastasıyım, tedaviye aldılar. Doktorlar, hemşireler çok iyi ilgilendi” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.