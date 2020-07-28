Saros’a yapılmak istenen liman projesine ÇED iptali davası açıldı

Edirne’nin Keşan İlçesi Sazlıdere ve Gökçetepe köylerinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Limanı projesine verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olumlu kararının iptali için Saros Gönüllüleri, yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Saros Gönüllüleri adına yapılan yazılı açıklamada kararın Saros Körfezi’ne geri dönüşü olmayan zararlar verileceği ifade edildi. BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ise “Bu proje Saros’u bitirir. Onlar yapmakta kararlı ancak biz de yaptırmamakta kararlıyız. Saros’u koruyacağız” dedi.

"Bin kişinin üzerinde katılım olan toplantı için 20 kişilik bir kahvehane ayarlamışlar"

Limanın yapılmasıyla birlikte körfeze doğalgaz taşıyan 100 bin tonluk dev kargo gemilerinin geleceğini ve projeye karşı 2 yıldır tüm yöre halkıyla mücadele ettiklerini aktaran Hasan Karagöz şu ifadeleri kullandı:

“İlk ÇED toplantısı 2018 yılında gerçekleşti. Bin kişinin üzerinde katılım olan toplantı için 20 kişilik bir kahvehane ayarlamışlar. Sonra da olumlu raporunu verdiler. 45 bin imza toplayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Sonra da dava açtık ve iptal ettirdik. Şimdi ise ÇED toplantısını pandeminin en yoğun olduğu dönemde yapmaya kalktılar. İfadeleri yazılı istediler ardından da olumlu raporunu çıkardılar. Bugün davamızı açtık. Onlar projeyi yapmakta kararlı ancak biz de yaptırmamakta kararlıyız. Bu proje Saros'u yok eder. Saros’u savunacağız ve kazanacağız.”

Haluk Levent de çağrıda bulunmuştu

Sanatçı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent de Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ile ilgili, "Saros, Türkiye'nin ve dünyanın kendi kendini temizleyen en güzel denizidir. Burayı mahvetmeyelim" demişti.