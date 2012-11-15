T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şarlo'nun şapkası ve bastonu satılıyor

Charlie Chaplin'in Şarlo karakteri ile özleşen baston ve melon şapkası açık artırmaya çıkıyor

15 Kasım 2012 13:08

Ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplin'in "Şehir Işıkları" (City Lights), "Modern Zamanlar" (Modern Times) gibi filmlerinde kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen Şarlo karakterinin ünlü baston ve melon şapkası 18 Kasım günü Los Angeles'ta açık artırmaya çıkıyor.

\Müzayede öncesi yapılan ön piyasa araştırmasında elde edilen veriler ışığında baston ve şapkanın 40 bin ile 60 bin dolarlık fiyat aralığında satışa çıkarılması kararlaştırıldı.

Müzayede yetkilisi Lucy Carr, Chaplin'e ait olduğu iddia edilen pek çok baston ve şapka olduğunu fakat satışa çıkacak parçaların özel bir koleksiyondan geldiğini ve doğrudan Chaplin ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Açık artırmaya çıkartılan ünlülere ait eşyalar arasında ayrıca ünlü caz müzisyeni Charlie Parker'ın saksafonu da bulunuyor. Parker'ın saksafonu 22 bin ile 26 bin dolar aralığında satışa çıkıyor. The Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon'ın el yazısıyla yazdığı ve üzerine kendisi ile eşini çıplak halde çizdiği bir mektup ise 18 bin ile 22 bin dolar aralığında satışa sunuluyor.
(Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

charlie chaplinbastonşapkaşarlomüzayedelos angeleslucy carrcharlie parkensaksafonthe beatlesjohn lennonmektup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24