Şarlo'nun şapkası ve bastonu satılıyor

Ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplin'in "Şehir Işıkları" (City Lights), "Modern Zamanlar" (Modern Times) gibi filmlerinde kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen Şarlo karakterinin ünlü baston ve melon şapkası 18 Kasım günü Los Angeles'ta açık artırmaya çıkıyor.



Müzayede öncesi yapılan ön piyasa araştırmasında elde edilen veriler ışığında baston ve şapkanın 40 bin ile 60 bin dolarlık fiyat aralığında satışa çıkarılması kararlaştırıldı.

Müzayede yetkilisi Lucy Carr, Chaplin'e ait olduğu iddia edilen pek çok baston ve şapka olduğunu fakat satışa çıkacak parçaların özel bir koleksiyondan geldiğini ve doğrudan Chaplin ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Açık artırmaya çıkartılan ünlülere ait eşyalar arasında ayrıca ünlü caz müzisyeni Charlie Parker'ın saksafonu da bulunuyor. Parker'ın saksafonu 22 bin ile 26 bin dolar aralığında satışa çıkıyor. The Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon'ın el yazısıyla yazdığı ve üzerine kendisi ile eşini çıplak halde çizdiği bir mektup ise 18 bin ile 22 bin dolar aralığında satışa sunuluyor.

(Deutsche Welle Türkçe)