Şarlo'nun bastonu ve şapkasına rekor fiyat

Ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplin'in "Şehir Işıkları" (City Lights), "Modern Zamanlar" (Modern Times) gibi filmlerinde kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen Şarlo karakterinin ünlü baston ve melon şapkası Los Angeles'ta yapılan açık artırmada 62 bin dolara alıcı buldu.



Bonhams Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 40 bin dolara satılması beklenen şapka ve bastonu adını açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu aldı.

Açık artırmada sessiz sinema döneminin en önemli aktörlerinden biri kabul edilen Chaplin'in imzalı siyah-beyaz bir fotoğrafı ise 625 dolara satıldı.

Beatles grubunun üyesi John Lennon tarafından el yazısı ile yazılan bir mektubun 25 bin dolara alıcı bulduğu açık artırmada Frank Sinatra'nın yaptığı bir resim, 10 bin dolara satıldı.

Amerikalı efsanevi oyuncu Marilyn Monroe'nun fotoğrafları ise 21 bin dolara alıcı buldu.