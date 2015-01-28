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'Şarlatan' davasını kaybeden Zarrab, 'adamlık' davasını da kaybetti

Reza Zarrab, daha önce kendisine 'şarlatan' diyen MHP lideri Bahçeli'ye dava açmıştı

28 Ocak 2015 11:11

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab, "Burasını pavyon gibi yapmış, ben de onu adam sandım" diyen ev sahibi aleyhine açtığı hakaret davasını kaybetti.

 

'Şarlatan' davasından çekildi

 

 

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanıp serbest bırakılan Zarrab, kendisine "şarlatan" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye karşı açtığı tazminat davasını geri çekmişti. Zarrab’ın ani bir kararla davadan çekilmesinin nedeni ise yargılamada, İran’la ilişkilerine dair belgelerin bu ülkeden istenmesiydi.

 

Suçladığı ev sahibi beraat etti

 

Millet gazetesinde yer alan habere göre, Zarrab 3 yıl önce kendisine, "Burasını pavyon gibi yapmış, ben de onu adam sanmıştım" dediği iddiasıyla, oturduğu evin sahibi Muzaffer Aslan aleyhine hakaret davası açtı. İstanbul 83. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun oluşmadığı gerekçesiyle, Aslan'ın beraatine karar verdi. 

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