Reza Zarrab, işin içine İran girince 'şarlatan davası'nı geri çekti

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit isimlerinden işadamı Reza Zarrab, kendisine “şarlatan” dediği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aleyhine açtığı manevi tazminat davalarından vazgeçti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre MHP, mahkemeden son olarak İran Parlamentosu tarafından yürütülen komisyon çalışmalarında ortaya çıkan İranlı işadamı Babek Zencani ve Zarrab arasındaki işbirliği belgelerinin 3 Şubat 2010’da imzalanan ‘Türkiye ile İran Arasında Cezai ve Hukuki Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’na uygun olarak İran yetkili makamlarından istenilmesini talep etti. Talebin değerlendirilmesinin beklendiği duruşmaya, Zarrab’ın avukatı feragat dilekçesi gönderdi.

100 Bin’er TL’lik 2 dava

Zarrab, Kahramanmaraş’ta yaptığı bir konuşmada hakkında, “İran’dan bir şarlatan gelmiş. Ne olduğu belirsiz” değerlendirmesinde bulunan Bahçeli aleyhine, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava sonrasında Bahçeli, Zarrab’a ‘şarlatan’ demeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu hayırlı bir iştir. Şarlatan sözüne devam edeceğiz. Bir yargı başlarsa, 17 Aralık’a kadar iner” yanıtını verdi. MHP’li Yalçın da, “Zarrab’a şarlatan demeye devam edeceklerini” belirtti. Bunun üzerine Zarrab, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Yalçın aleyhine de 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Zarrab kendisine ‘Şarlatan’ denilmemesi için ihtiyati tedbir kararı verimesini de talep etti.

İran’dan istensin

Yalçın hakkında açılan davaya 25 Ekim’de cevaplarını sunan Avukat Yücel Bulut, Zencani ve Zarrab’la ilgili belgelerin istenmesini talep etti. Söz konusu taleplerin kabul edilmesi halinde İran Parlamentosu nezdinde kurulan komisyona intikal eden bilgi ve belgelerin tercüme edilmiş hallerinin mahkeme dosyasına girmesi bekleniyordu. İran’dan gelecek bilgi ve belgelerin Zarrab’ı sıkıntıya sokacağı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararına rağmen yeni bir soruşturma açılmasına olanak tanıyabileceği de iddialar arasındaydı.

Soruşturma raporu istendi

Avukat Bulut, mahkemeden, Zarrab’ın şüpheli şahıslar arasında yer aldığı ve 2008’de MASAK tarafından hazırlanan Kara Para Aklama Raporu ile dönemin Başbakanı’na sunulduğu söylenen 18 Nisan 2013 tarihli MİT raporunun yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi tarafından hazırlanan ve “Zarrab’ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gümrük memurlarına rüşvet teklif edildiği” ifadelerine yer veren 18 Aralık 2013 tarihli, 201356-2 sayılı soruşturma raporunun da delil olarak istenmesini talep etti.

1 gün önce geri çekti

Yalçın hakkındaki davanın duruşması dün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmadan 1 gün önce Zarrab’ın avukatının, davadan feragat ettiklerine ilişkin dilekçeyi mahkemeye gönderdiği ortaya çıktı. Zarrab, Bahçeli ve Yalçın aleyhine açmış olduğu manevi tazminat davalarından vazgeçtiğini bildirdi. İran’dan belgelerin talep edilebilmesi olanağı da şimdilik ortadan kalktı.

Müvekkilim öyle istedi

Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım, “Davalardan vazgeçtik. Müvekkilim öyle uygun gördü. Zaten o davaların parti ile ilgisi yoktu. Sadece Devlet Bey’in söylediği. ‘Şarlatan’ kelimesiyle ilgili davaydı. Müvekkilim artık gerek duymadı. Öyle talimat verdi, vazgeçtik hepsinden” dedi.

Zamanlama manidar

MHP’li Yalçın da ”Zamanlama çok manidar. İran’ı duyunca, davayı çektiler sanırım. Ama biz parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. İran’dan belgelerin gelmesi konusunda ısrarcıyız. 17-25 Aralık yolsuzluklarını, hırsızlıklarını unutturmayacağız” dedi.