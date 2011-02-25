-SARKOZY'Yİ GÖKÇEK KARŞILADI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi. G-20 dönem başkanı sıfatıyla Ankara'ya gelen Sarkozy'yi Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve öteki ilgililer karşıladı. Sarkozy, kendisine ayrılan araca binmeden önce basın mensuplarına el salladı. Bir gazetecinin uzaktan yönelttiği soruya Sarkozy gülümseyerek karşılık verdi. Sarkozy, kendisine tahsis edilen araçla havalimanından ayrıldı.