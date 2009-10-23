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Politika

Sarkozy'nin oğlu tartışmalı adaylıktan vazgeçti

23 Ekim 2009 19:02

Sarkozy'nin oğlu tartışmalı adaylıktan vazgeçti

Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin 23 yaşındaki oğlu, “kayırma” tartışmaları nedeniyle Fransa'nın önde gelen iş merkezinin üst düzey yönetimini üstlenme düşüncesinden vazgeçti

Jean Sarkozy, Paris'in en büyük iş merkezi olan “La Defense” bölgesinden sorumlu EPAD'ın yönetim kuruluna aday olacağını, ancak bu konudaki tartışmalar nedeniyle başkanlığı üstlenmemeye karar verdiğini söyledi.

Fransa'da basın ve muhalefet, ünlü iş merkezinin yönetiminin Sarkozy'nin oğluna verilmesine “hanedanlık” suçlaması getirmiş ve sert bir biçimde eleştirmişti.

Jean, son yerel seçimlerde de, iktidar partisinden Paris'in Hauts-de-Seine Belediyesi'nin yönetimine seçilmişti.


 

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