Sarkozy seti basmadı

T24

''Paris'te Geceyarısı'' (Midnight in Paris) adlı filminin çekimleri için Paris'te bulunan Woody Allen, İtalyan Corriere della Sera gazetesine telefonda verdiği röportajda, alan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'yle çalışmanın çok kolay ve keyifli olduğunu söyledi.



Bruni'nin ''yeteneksizliği'' nedeniyle bazı sahnelerin çekimini 30 kez tekrarlamak zorunda kaldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Allen, ''Bu iddialar sadece abartılı değil, ayrıca tamamen hayal ürünü. Gerçekle hiçbir ilgisi yok'' diye konuştu.



Carla Bruni'yle yapılan iki günlük çekimler sırasında 10'dan fazla tekrarlanan sahne olmadığını belirten Allen, ''Bayan Bruni sette oldukça profesyonel davrandı. Ona verdiğim rolü o kadar iyi oynadı ki her karesi filmde yer alacak, hiçbir şey atılmayacak" dedi.



Sarkozy seti bastı mı?



Nicolas Sarkozy'nin, Owen Wilson ile Carla Bruni'nin yakınlaştığı bir sahnenin çekimleri sırasında kıskançlık krizi geçirip gece yarısı seti bastığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Woody Allen, sette bu tür bir skandal yaşanmadığını belirtti.



Allen, eşinin nasıl rol yaptığını merak eden Başkan'ın bir akşam çekimleri izlemek için sete geldiğini ve setin kenarında oturduğunu belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e, eşinin repliklerini duyması için kulaklık verildiğini de ifade eden Allen, Başkan'ın oldukça memnun kaldığını söyledi.



Ünlü yönetmen, Bruni'nin rolünün gazetelerde iddia ettiği gibi ''sessiz'' olmadığını da sözlerine ekledi.



Cami projesine destek



ABD Başkanı Barack Obama'nın, 11 Eylül terör saldırısında yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu ve bugün ''sıfır noktası'' olarak adlandırılan yerin yakınında cami inşa etme projesine verdiği desteğe ilişkin de düşüncesi sorulan Woody Allen, ''Bu, demokrasimiz açısından büyük bir fikir'' dedi.



Bunun, Cumhuriyetçilerin savunduğu gibi terörizme yönelik bir destekmiş gibi algılanmaması gerektiğini vurgulayan Allen, ''Obama son derece Amerikanvari birşey yapıyor, herkesin din özgürlüğünü savunuyor'' diye konuştu.