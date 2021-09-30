Sarkozy, seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı bir şekilde finanse ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2012'de yeniden seçilmek için girdiği seçim kampanyasını yasa dışı bir şekilde finansa ettiğine ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında suçlu bulundu.

Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.

Savcılar, 66 yaşındaki Sarkozy'yi, kampanyasında fatura sahtekarlığı yoluyla yasa dışı şekilde yaklaşık 43 milyon euroluk ek bütçe kullanmakla suçluyordu.

Sarkozy, hakkında açılan yolsuzluk davasında ise iki yılı tecil edilmiş toplam üç yıl hapis cezası almışıt.

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