Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluk davasında 3 yıl hapis cezası aldı

Fransa'da mahkeme, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yolsuzluk davası sonucunda iki yılı tecil edilmiş toplam üç yıl hapis cezası verdi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yargılandığı yolsuzluk davası sonuçlandı. Mahkeme Sarkozy'e iki yılı tecil edilmiş toplam üç yıl hapis cezası verdi.

Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev almıştı.

2015 yılında gizli telefon dinlemelerinin ortaya çıkmasının ardından Sarkozy’nin 2014 yılında avukatı Thierry Herzog aracılığıyla yüksek mahkeme hakimi Gilbert Azibert'e rüşvet teklif ederek Monaco'da daha iyi bir yere tayin karşılığında kendisiyle ilgili açılan davayla ilgili bilgi istediği ortaya çıkmıştı.