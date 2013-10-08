Sarkozy'nin L’Oréal davasında takipsizlik kararı çıktı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Fransa'nın en zengin kadınından seçim kampanyası için gizlice kaynak istemekle suçlandığı soruşturmanın düştüğü belirtiliyor. Fransız mahkemesinin, Nicolas Sarkozy aleyhine açılan davada takipsizlik kararı vermesinin kesinleşmesi, eski Cumhurbaşkanının siyasete döneceği yorumlarına neden oldu.

Siyasete dönebilecek

Le Monde ve Sud Ouest gazeteleri ile AFP haber ajansının aktardığına göre, soruşturma hakimleri Jean Michel Gentil ve Valerie Noel, 2 yıl süren soruşturmanın ardından 11 sanıklı L’Oréal davasında 10 sanığı mahkemeye sevk ederken, Sarkozy hakkında 'ortada somut delil olmadığı' gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Fransız radyo ve televizyon kanalları, gelişmeyi birinci haber olarak duyururken, "Sarkozy'nin siyasete dönmesinin önündeki en büyük engelin artık kalktığı" yorumunu yaptı.

Sarkozy de, sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı mesajda takipsizlik kararı vererek mahkemenin kendisini suçsuz bulduğunu bildirdi. Kendi kurucusu olduğu olduğu muhalefetteki Halk Hareketi Birliğine kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Sarkozy, "Bu karar siyasette iftira atanların kesinlikle kazanamayacağını gösterdi" ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar mahkemeye çıkacak

Kozmetik devi ve dünyanın en zengin kadınlarından Liliane Bettencourt’un yaşlılığından faydalanarak, seçim kampanyası için yasa dışı yollardan, kapalı zarflar içinde maddi yardım aldığı öne sürülen Sarkozy hakkında pek çok tanık ifadesi olsa da, Fransa’nın en güçlü soruşturma hakimlerinden Jean Michel Gentil, bu iddiayı kanıtlayamadı. Ancak aynı suçlamada adı geçen Sarkozy’nin seçim kampanyasını yöneten partinin dönemin saymanı ardından da Bütçe Bakanlığı yapan Eric Woerth mahkemeye sevk edildi. Woerth ve aralarında Bettencourt’un mirasını yöneten Patrice de Maistre, işadamı Stephane Courbit’nin de bulunduğu diğer 9 sanıkla beraber 2014 yılı başında mahkemeye çıkacak.

Hakime baskı yapmıştı

Sarkozy hakkında 21 Mart tarihinde soruşturma açılmasına karar veren Hakim Gentil, eski Cumhurbaşkanı’nın saatlerce ifadesini almış, Bettencourt’un evine yaptığı ziyaretler konusunda çelişkili ifadelere rastladığı için Sarkozy hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Ancak Sarkozy’nin ekibi ve avukatları, Gentil’ye hem yargısal yoldan hem de politik olarak baskı yaparak, ünlü hakimi tam bir markaja aldılar. Ceza yasasını harfi harfine uygulayan Gentil açık vermemeye çaba gösterse de, Sarkozy’nin avukatları Gentil’nin tarafsız olmadığını öne sürerek üst mahkemeye başvurdu.

Davayı kazanan Gentil dosyanın başına geri döndü ancak, beklenenin aksine Sarkozy hakkında ‘sürpriz takipsizlik kararı’nı verdi.

L’Oréal davası

Fransız mahkemesi, Sarkozy hakkında kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Lilliane Bettancourt'un "yaşlılığını suistimal ederek çıkar sağlamak suçundan" dava açmıştı. Suçlamaları reddeden Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, davanın açılmasına karar veren Fransız hakimi, müvekkili aleyhine "siyasi kin gütmekle" suçlamıştı. Sarkozy, bir önceki seçim kampanyası için L'Oreal'in sahibinden usulsüz şekilde mali yardım almakla suçlanıyordu.