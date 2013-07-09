Sarkozy'ye 'hilekâr' suçlaması

Fransa, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin siyasete geri dönme hesaplarına kilitlendi. Fransız Anayasa Konseyi kararıyla 2012 cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası çerçevesinde yaptığı harcamaların yaklaşık 11 milyon Euro'luk bölümünün iadesinden mahrum bırakılan Sarkozy, şimdi de iktidardaki Sosyalist Parti tarafından "hile yapmakla" suçlanıyor.



Fransa Çalışma Bakanı Michel Sapin, bu sabah yaptığı bir açıklamada, Sarkozy'nin seçim harcamalarıyla ilgili kanunları "bilerek" ihlal ettiğini ve böylelikle "hile" yaptığını savundu.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Fransız bakan, "Kendisi uyarıldı ama kulak asmadı. Hile yaptı. Kendisini daima yasaların üstünde sanıyor, fakat öyle değil" şeklinde konuştu. Benzer bir suçlama, Sarkozy'nin 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Segolene Royal'den de geldi. Royal; Sarkozy'nin, "devletin imkanlarını seçim kampanyası için kullandığı" görüşünü dile getirdi.

Fransız Anayasa Konseyi, geçen hafta açıkladığı bir kararda, seçim harcamalarının yasaların koyduğu sınırı aşmış olmasını gerekçe gösterip, Sarkozy'nin şu anda muhalefete olan Halk Hareketi İçin Birlik (UMP) partisinin devlet bütçesinden masraf iadesi alamayacağına hükmetmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplam 22 milyon Euro harcama yapan partinin, seçimde elde ettiği oy ölçüsünde devletten yaklaşık 11 milyon Euro masraf iadesi alması gerekiyordu.

Seçim masraflarının önemli bir bölümünü geri alamayacak olan parti, internet sitesinden üye ve sempatizanlarını bağış yapmaya çağırdı. Sarkozy sonrası kendi içinde siyasi kriz yaşayan partinin, bu ekonomik krizle beraber daha da sarsılacağı yorumları yapılıyor. Partinin, yeterli fon bulamadığı takdirde gelecek yıl düzenlenecek belediye ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüteceği kampanyaların zora gireceği söyleniyor.

Öte yandan, Anayasa Konseyi'nin kararının hemen ardından Anayasa Konseyi üyeliğinden derhal istifa eden Sarkozy, 2007 yılından bu yana bugün ilk defa eskiden lideri olduğu Halk Hareketi İçin Birlik partisinin yürütme kurulu toplantısına katılacak. Sarkozy'nin, akşam saatlerinde gerçekleşecek toplantıya katılma kararı, bazı çevrelerde siyasete geri dönüşünün sinyali olarak değerlendiriliyor.

Fransa'da dün yayımlanan bir kamuoyu yoklaması halkın 59'unun Sarkozy'nin 2017 yılından yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmasına karşı olduğunu gösteriyor.