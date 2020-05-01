Şarköy'ün 62 km'lik kıyı şeridi turuncu renge boyandı

Tekirdağ’ın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Şarköy ilçesi kıyıları turuncu renge boyandı.

Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayer'in “Halkımızın ‘denizimizin rengi portakala döndü’ diye ifade ettiği ilçenin 62 km’lik kıyı şeridinde görünen renk değişikliği birkaç yıldır havaların ısınmaya başladığı Nisan ve Mayıs aylarında görünmeye başladı.

İlçede yazlığı bulunan Hidrobiyolog Levent Artüz’den daha önce alınan bilgiye göre, ‘Red Tide’ olarak adlandırılan kırmızı gelgit biyolojik bir reaksiyon. Deniz içinde yaşayan canlıların alg ve planktonlarının sıcak havalarda fazla üremeleri sonucu pigmentler ve salgılarının yoğunluğuna göre deniz suyunda değişik renkler meydana geliyor. Bahar ayları ile Temmuz Ağustos dönemlerinde deniz turuncu renge boyanıyor.'

"Marmara Denizi'nde başlayan kirlenmenin de renk değişiminde payı olduğunu düşünüyoruz”

Uzmanlar, denizdeki renk değişiminden korkulacak bir durum olmadığını, ekolojik bir durum yaşandığını, birkaç gün içinde denizin normal rengine döneceğini belirtti.