Şarkılar Serhan Şeşen için söylenecek

Grup Gündoğarken’in solisti Burhan Şeşen, 4 Aralık’ta yanlış teşhis ve tedavi sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen için doğum günü olan 27 Şubat’ta özel bir gece düzenleyecek.
Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gecede Sezen Aksu’da Timur Selçuk’a çok sayıda sanatçı sahne alacak.
Serhan Şeşen'in anısına kurulan “Serhan Şeşen Müzik,Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği”nin ilk organizasyonu olan gecede toplanacak olan tüm organizasyon gelirleri ve bağışlar; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak için kullanılacak.
Aynı zamanda gecede sahneye de çıkacak olan Burhan Şeşen, “Oğlumun adına kurulan vakıf Türkiye’de ihmal yüzünden mağdur görmüş herkese yardım eli uzatacak. Çünkü oğlumu ihmal yüzünden kaybettim” dedi.
Gecede Sahneye Çıkacak Sanatçılar:
Aylin Aslım
Birsen Tezer
Bülent Ortaçgil
Demet Sağıroğlu
Erol Evgin
Ezginin Günlüğü
Feridun Düzağaç
Gülcan Altan
Gündoğarken
Gürol Ağırbaş
İlhan Şeşen
Kenan Doğulu
Leman Sam
Levent Yüksel
Moğollar
mor ve ötesi
Nil Karaibrahimgil
Nurkan Renda
Sezen Aksu
Timur Selçuk
Vedat Sakman
Yalın
Yaşar
Yavuz Bingöl Zuhal Olcay