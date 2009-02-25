Şarkılar Serhan Şeşen için söylenecek

Grup Gündoğarken’in solisti Burhan Şeşen, 4 Aralık’ta yanlış teşhis ve tedavi sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen için doğum günü olan 27 Şubat’ta özel bir gece düzenleyecek.



Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gecede Sezen Aksu’da Timur Selçuk’a çok sayıda sanatçı sahne alacak.



Serhan Şeşen'in anısına kurulan “Serhan Şeşen Müzik,Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği”nin ilk organizasyonu olan gecede toplanacak olan tüm organizasyon gelirleri ve bağışlar; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak için kullanılacak.



Aynı zamanda gecede sahneye de çıkacak olan Burhan Şeşen, “Oğlumun adına kurulan vakıf Türkiye’de ihmal yüzünden mağdur görmüş herkese yardım eli uzatacak. Çünkü oğlumu ihmal yüzünden kaybettim” dedi.



Gecede Sahneye Çıkacak Sanatçılar:



Aylin Aslım

Birsen Tezer

Bülent Ortaçgil

Demet Sağıroğlu

Erol Evgin

Ezginin Günlüğü

Feridun Düzağaç

Gülcan Altan

Gündoğarken

Gürol Ağırbaş

İlhan Şeşen

Kenan Doğulu

Leman Sam

Levent Yüksel

Moğollar

mor ve ötesi

Nil Karaibrahimgil

Nurkan Renda

Sezen Aksu

Timur Selçuk

Vedat Sakman

Yalın

Yaşar

Yavuz Bingöl Zuhal Olcay

