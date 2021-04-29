Şarkıcı Yusuf Güney: Ay'ın karanlık tarafında askeri üs var, NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor

Şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatla uzaya gittiğini iddia ederken, NASA'nın birçok bilgiyi kendisinden sonra açıkladığını söyledi. Güney, Ay'ın karanlık tarafında askeri üs olduğunu da savundu.

Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, ilginç açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki soruya; "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..." şeklinde yanıt verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Güneş şunları söyledi: "İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı...

Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor."