Şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl sonra üniversiten mezun oldu

Şarkıcı Simge Sağın, 15 sene önce bitiremediği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan ve kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu.

Yıllar sonra ara verdiği üniversitesinden mezun olan Simge, “Kendimi o kadar şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuar mezunuyum" diyerek duygularını dile getirdi.

Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini ve 15 sene önce bitirmediği konservatuara dönen Simge, tekrardan öğrenci olmanın kendisini yenilediğini ve mezun olmak için çok sıkı çalıştığını da belirtti.

Önceki gece düzenlenen törende kep giyen ve diplomalarını aldıktan sonra geleneksel kep fırlatma törenine katıldı. Simge kep töreni sonrası bir konser verdi.