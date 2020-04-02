Şarkıcı Mustafa Sandal iktidar ve muhalefete seslendi:  Yapmayın, şimdi hiç sırası değil!

Şarkıcı Mustafa Sandal, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belediyelerin yardım kampanyalarının durdurulmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin, "Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!" yorumunu yaptı.

Sandal Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes canının derdindeyken ve ‘Acaba virüsü bulaştırır mıyım’ korkusuyla anne babasına ya da evladına bile sarılamazken… ‘Benim kampanyam, senin kampanyam’ tartışmasını bu milletin hak etmediğini düşünüyorum. Salgına karşı topyekûn savaşsa bunun adı, şimdi birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Bu ülkenin bir evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın, şimdi hiç zamanı değil!" ifadelerini kullandı.