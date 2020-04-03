Şarkıcı Murat Boz: Gücüm yettiğince herkesin yanında olacağım

Şarkıcı Murat Boz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendini evinde karantinaya aldı. Bu sürecin bir milat olduğunu belirten Boz, gücü yettiğince herkesin yanında olmaya çalışacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boz, "Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz." görüşünü savundu.

Boz, "İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz.Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar mânâsızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz." ifadesini kullandı.

Boz, "Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım. Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum." düşüncesini dile getirdi.