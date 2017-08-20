Şarkıcı Merve Küçükaytekin: Özcan Deniz iyi ki müziği bıraktı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Merve Küçükaytekin, ilk albümü “Anlatacaklarım Var”ı müzikseverlerle buluşturdu. Bir dönem Özcan Deniz’in vokalistliğini de yapan Küçükaytekin, Özcan Deniz’in müziği bıraktığı gün albüm çıkarmaya karar verdim. İyi ki Özcan müziği bıraktı” dedi.

2015 yılında sözü müziği kendisine ait “Büyüledin” isimli şarkısıyla Volga Tamöz’ün “NO: 2” adlı albümünde yer alan Merve Küçükaytekin’in ilk albümü “Anlatacaklarım Var” DMC etiketiyle piyasaya çıktı. Küçükaytekin’in 7 şarkıdan oluşan albümünde yer alan 6 şarkının sözü ve müziği kendisine , “Neye Yarar” isimli şarkının sözü ve müziği Ravi İncigöz’e ait. Albümün ilk video klibi ise İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde “Çorba” isimli şarkıya çekildi.

Uzun yılar Özcan Deniz’in vokalistliğini yapan Merve Küçükaytekin, “Albüm çıkarmaya karar vermemin tek sebebi Özcan Deniz’dir. Beni sürekli albüm çıkarmam konusunda teşvik etti. Özcan Deniz’in müziği bıraktığı gün albüm çıkarmaya karar verdim. Çünkü Özcan’dan sonra hiçbir sanatçının vokalistliğini yapmak beni tatmin etmeyecekti. İyi ki Özcan müziği bıraktı.”

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