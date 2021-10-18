Şarkıcı Linet: İsrail'de asker kaçağıyım

Şarkıcı Linet, Yeşilköy'de yeni açılan bir mekanda sahne alırken "İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi.

Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi. Gecede, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, şöyle konuştu:

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.

Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."