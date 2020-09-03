Şarkıcı Koray Avcı: Benimle evli olduğunu zannedenler var

Şarkıcı Koray Avcı takıntılı hayranları olduğunu belirterek, "Benimle evli olduğunu zannedenler var. Benimle sohbet ettiğini zannedenler var. Her konserime gelip, sonrasında her defasında fotoğraf çektirip de benimle bir şeyler yaşadığını düşünenler var." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Tülay Demir'in "Büyük bir hayran kitleniz var, peki takıntılı hayranlarla karşılaştınız mı? Büyük bir hayran kitleniz var, peki takıntılı hayranlarla karşılaştınız mı?" sorusuna Avcı, "Tabii, çoook... Benimle evli olduğunu zannedenler var. Benimle sohbet ettiğini zannedenler var. Her konserime gelip, sonrasında her defasında fotoğraf çektirip de benimle bir şeyler yaşadığını düşünenler var. Benimle bir arkadaşlığı olduğunu zannedenler var. Sapkınlık derecesindeki sevgi herkesi olduğu kadar beni de rahatsız ediyor." diye yanıtladı.

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