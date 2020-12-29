Şarkıcı Jessie J, geçici duyma kaybı yaşadığını açıkladı

T24 Dış Haberler

Şarkıcı Jessie J'yin Noel günü öncesinde Ménière hastalığı nedeniyle tek kulağında geçici sağırlık yaşadığı ve yürümekte zorluk çektiği belirtildi. ABD'li şarkıcı, tedavi olmak için hastaneye kaldırıldı.

Gerçek ismi Jessica Cornish olan sanatçı yaşadıklarını Instagram'da hayranlarıyla paylaştı.

Sağ kulağından bir süre hiçbir şey duyamadığını ifade eden Jessie J, düz bir çizgide yürümekte zorlandığını ifade etti.

"Daha kötüsü olabilirdi" diyen Jessie J, "Sağlıklı olduğum için minnetarım. Sadece Noel günü öncesi kulak hastanesindeydim ve 'Neler oluyor?' diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

ABD'li sanatçı ilaç almaya başladığını ve kendini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

İç kulağı etkileyen Ménière hastalığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve geçici duyma kaybına sebep olabiliyor. Eğer tedavi edilmezse hastalık kalıcı duyma kaybına sebep olabiliyor.