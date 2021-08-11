Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücüye tükürdü

Son dönemlerin popüler şarkıcısı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"Defalarca yüzüme tükürdü"

Arıcı'nın hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Defalarca yüzüme tükürdü. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Büyük tepki toplayan Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.