Komşusu Lerzan Mutlu tarafından yüksek müzik sesi sebebiyle uyarılan şarkıcı İrem Derici, “Uykum ağır ayı gibi uyuyorum. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim” dedi.

Derici’nin sabaha kadar yüksek sesle müzik dinlediğini söyleyen Mutlu, tepkisini sosyal medya hesabından göstermişti. Magazin Burada’nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici, olayın olduğu gece yorgun olduğunu ve uyuyakaldığını söyledi. Derici, “Uykum ağır ayı gibi uyuyorum. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim” dedi.

Derici’ye Instagram hesabından seslenen Mutlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İrem’ciğim; uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! WhatsApp’ını okundu yapmazsın sen! Buradan yazayım dedim. Sabah saat: 04:00! Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi davrananlara pes! Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil. Oturduk güvenlik zili çalıyor, kimse oralı değil ve ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma! Yakışmaz ama zorluyorsunuz. Müzik hala açık, çıldıracağım. Ben hayatımda böyle bir saygısızlık görmedim. Saat 06:45!”