Şarkıcı İntizar'ın babası Muğla'da yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan şarkıcı İntizar'ın babası Cemal Arslan (85), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Ula’nın Akyaka Mahallesinde yaşayan şarkıcı ve besteci İntizar’ın babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslan’ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalbi durdu. Cemal Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizar’ın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla’da olduğu öğrenildi. Arslan’ın cenazesinin yarın Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınıp defnedileceği İzmir’e getirileceği belirtildi. (DHA)