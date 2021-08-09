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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Koronavirüs'e yakalandı

09 Ağustos 2021 15:38

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 

Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği ‘İncir’ parçasıyla ünlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Haberi Instagram hesabından duyuran Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı:

“Merak edip soran dostlar için; evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumum gayet iyi. Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

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