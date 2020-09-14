Şarkıcı Gökhan Özen, kendisini şikâyet eden eski eşi Selen Sevigen hakkında konuştu: Yazıklar olsun

Şarkıcı Gökhan Özen, kendisinden şikâyetçi olan ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep eden eski eşi Selen Sevigen hakkında konuştu. Özen, çocuklarına kötü davranmadığını savunarak, olayın kaleme aldığı bir kitap nedeniyle başladığını söyledi.

Şarkıcı Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu. Yoksulluk nafakasının ödenmediğini de belirten Sevigen, Özen hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep etmişti.

Gökhan Özen, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi” diyen Özen, Sevigen’in babasının da kızına bağırdığını söyledi.

Çocuklarının masraflarını karşıladığını ifade eden Özen, şöyle devam etti:

“Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok’ dedikten 3 sene sonra ne bir telefon ne e-mail ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü belirtmiş zaten. 3 sene sonra çıkıp da, yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da samimi bulmuyorum.

Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka.

Ne mi? Böyle bir konu 10 yıldır yoktu. ‘Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun?’ diye bana sorduğu gün ben de ‘Hayır adı üstünde Yalandan Hikayeler, yani hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler’ dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım ortak telefon numarasını ulaşılmaz kılmaları sureti ile bir anda kesildi. Sonrasında hem benim üstümde hem de çocukların üzerlerinde psikolojik baskı yaratıldı.

Boşanma sözleşmemizde 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor.

Saatli saatsiz çocukların yaşadığı eve geliyor diyor. 4 yıldır tek gece göstersin ki çocuklar uyuduktan sonra evden ayrılmadığım. Yazıklar olsun. Hukuki yoldan tüm haklarımı sonuna kadar arayacağım.”